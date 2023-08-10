Мир 10 августа 2023, 00:53 Появилось видео с уплывшим из-за потопа в Норвегии жилым домом Жители Норвегии засняли момент, как жилой дом врезался в столб во время наводнения

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Очевидцы засняли на видео момент, как жилой дом врезался в мост во время наводнения в Норвегии. Ураган в некоторых частях северной Европы вызвал стихийные бедствия, сотни европейцев в спешке оставили свои дома ради спасения. Больше всего пострадали Швеция и Норвегия.

По официальным данным, в среду на юге Норвегии частично прорвалась плотина после продолжительных дождей. Также сильное наводнение и оползни случились в горном районе, местные жители были вынуждены эвакуироваться.

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Сначала правительство решило взорвать часть плотины на гидроэлектростанции Браскерайдфосс. Это помогло бы избежать затопления регионов. Однако идея перестала быть актуальной, когда вода разрушила постройку.

Ранее стало известно о гибели более 30 человек после наводнения в Пекине. Кроме того, как минимум 18 местных жителей считают без вести пропавшими. Бедствие необратимо повредило около 59 тысяч зданий, а 147 тысяч жилых домов частично разрушились.