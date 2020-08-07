Появилось видео с разорванным на две части самолетом в Индии

Самолет индийских авиалиний при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части. В Сети появилось видео с места происшествия.

Катастрофа с самолетом авиакомпании Air India произошла в индийском городе Карипур. Об этом сообщила газета The Times of India. По данным издания, погиб командир экипажа. Второй пилот получил серьезные ранения.

По предварительным данным, самолет из Дубая приземлился во время сильного дождя. Он проехал всю взлетно-посадочную полосу, потом его занесло и он упал с обрыва. Точных данных о том, сколько было людей на борту, пока нет. СМИ дают цифры от 170 до 191 человека. По сообщению Air India, на борту находились 174 человека, включая 10 детей и семерых членов экипажа.

На месте катастрофы работают медики и спасатели. Искать людей мешает продолжающийся сильный ливень.