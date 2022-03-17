Появилось видео с ракетным комплексом, прикрывающим российские вертолеты на земле

Находящиеся на предполетной подготовке российские вертолеты прикрывает самоходный ракетно-зенитный комплекс «Панцирь С-1». Об этом в Telegram сообщил телеканал «Звезда».

Автоматические пушки и управляемые ракеты с радиокомандным наведением позволяют надежно защищать малоразмерные объекты от средств нападения с воздуха — как пилотируемых, так и беспилотных.

Также пушки комплекса способны вести борьбу с живой силой противника и легкобронируемыми наземными целями.

С начала специальной операции на Украине российские вооруженные силы уничтожили 128 военных объектов ВСУ, 111 самолетов, 160 беспилотников, 68 вертолетов, 1096 единиц специальной военной автомобильной техники, 59 зенитных ракетных комплексов, 1353 танков и других боевых бронированных машин.