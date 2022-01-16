Появилось видео с последствиями мародерства в одном из домов Алма-Аты

Январские протесты в Казахстане переросли в ожесточенные беспорядки, характерной чертой которых стали многочисленные случаи мародерства и поджогов. Корреспондент «360» побывал в одном из пострадавших домов в Алма-Ате и снял на видео то, что осталось после мародеров.

При беспорядках здание попало под обстрел. На фасаде, как можно заметить на кадрах, остались следы от пуль. Погромщики ворвались в помещения на цокольном этаже, где в том числе располагалась офис, серверная, кухня, столовая.

Вынесли технику и все ценное, на кадрах можно наблюдать голые обгоревшие стены. Буквально все, что не украли, то разрушили и сожгли. Мог сгореть весь дом, если бы пожар в подвале вовремя не потушили.

Казахстанский предприниматель Тохтар Болысов ранее рассказал «360», что во время беспорядков в Алма-Ате мародеры ворвались и в его магазин. На государственную поддержку они не рассчитывают. Многие рестораны сгорели дотла. Болысов заявил, что казахстанцы никогда не забудут то, что мародеры сделали с их любимым городом.