Мир 28 июня 2023, 19:36 Появилось видео с обломками затонувшего возле «Титаника» батискафа Радио «КП»: обломки затонувшего возле «Титаника» батискафа попали на видео Pxhere

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Фрагменты затонувшего батискафа «Титан», поднятые с почти 4-километровой глубины доставили на пирс Береговой охраны Канады. Видеофрагмент опубликовал Telegram-канал радио «Комсомольская правда».

Канадское судно Horizon Arctic, которое достало фрагменты, десять дней работало в районе пропажи батискафа. Совет по безопасности на транспорте Канады объявил о начале расследования происшествия.

Батискаф «Титан» пропал в Атлантическом океане 19 июня. После того, как субмарина OceanGate перестала выходить на связь. Он следовал к месту крушения парохода «Титаник». Сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв «Титана». Вечером 22 июня экипаж пропавшего батискафа «Титан» объявили погибшим.

На борту находились пять пассажиров, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бывший командующий группой глубоководных кораблей ВМФ Франции Поль-Анри Наржеоле, а также один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд с сыном Сулейманом.

Причем вместо 19-летнего Сулеймана Давуда, погибшего на батискафе «Титан», должна была поехать его мать Кристин Давуд. Она отдала ему свое место, чтобы тот осуществил мечту — поставил рекорд по сбору кубика Рубика на глубине.

Друг погибшего пилота судна Поль-Анри Наржоле заявил, что батискаф затонул из-за схлопывания корпуса. По его мнению, «Титан» был ненадежным, писал Life.ru.

Ранее Роскосмос показал снимок места, где закончились поиски потерпевшего крушение глубоководного батискафа. Фото сделали космическим аппаратом «Канопус-В» в районе Северной Атлантики.