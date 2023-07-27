Мир 27 июля 2023, 22:13 Появилось видео с моментом взрыва в районе склада боеприпасов в Греции Freepik

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Появились кадры с моментом взрыва на территории воинской части в районе склада боеприпасов в Греции. Видео разместил RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видно насыщенное оранжевое небо, где поднялись большие клубы темного дыма. Через несколько секунд произошел мощный взрыв, а вокруг раздался оглушающий грохот.

В публикации сказано, что все случилось в аэропорту Неа-Анхиалос в центральной части Греции. Пламя стало распространяться к порту, местных жителей ряда близлежащих регионов начали эвакуировать в безопасное место. Причины взрыва пока не известны.

Еще 25 июня стало известно о крушении самолета Canadair CL-215. Воздушное судно разбилось во время тушения пожара на острове Эвбея в Греции. Оба пилота погибли.

Лайнер упал в очень неудобном месте, поэтому спасатели не смогли оперативно добраться до места ЧП. В связи со смертью людей в стране объявили трехдневный траур, а премьер-министр страны Кириакос Мицотакис отменил свой визит в Минтруда Греции.