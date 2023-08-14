Мир 14 августа 2023, 01:27 Появилось видео с моментом теракта в мечети Шах-Черах в Иране Irna: момент расстрела прихожан в мечети Шах-Черах в Иране попал на видео Freepik

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Иранские журналисты опубликовали первые кадры с записей камер видеонаблюдения в мечети Шах-Черах в городе Шираз, на которую напали террористы. Видео появилось на сайте Irna.

На кадрах, которые в своем Telegram-канале опубликовало РИА «Новости», видно, что в мечети проходила ежедневная молитва. На ней присутствовали мужчины и женщины с детьми. В середине процесса в ворота святыни ворвался один из террористов в маске и с автоматом в руках. В тот же момент террорист начал стрелять по прихожанам.

Люди стали убегать, когда увидели вооруженного мужчину. Некоторые из них направились вглубь мечети в попытке добраться до других выходов, остальные прихожане упали на пол.

Во время теракта в мечети Шах-Черах погибли четыре человека и восемь пострадали. Как сообщили власти Ирана, два террориста попытались прорваться в мавзолей через ворота Баб аль-Махди и открыли стрельбу по людям. Среди жертв есть два служителя, состояние некоторых пострадавших оценили как тяжелое.