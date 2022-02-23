Появилось видео с места взрыва возле троллейбусного депо в Луганске

Опубликовано видео с места взрыва, прогремевшего в ночь на среду возле троллейбусного депо в Луганске. Кадры показал РЕН ТВ.

Взрыв возле троллейбусного депо в столице самопровозглашенной ЛНР произошел около 04:15.

На кадрах показано, как силовики обследуют место взрыва.

Как можно заметить, сильные повреждения получило основание одного из столбов.

Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают правоохранители.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Народная милиция ЛНР в среду также назвала терактом обстрел автомобиля со стороны вооруженных сил Украины. В представительстве ЛНР при Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в результате погибли два мирных жителя. Обстрел проводился из противотанкового ракетного комплекса на направлении населенный пункт Золотое-4 — населенный пункт Березовское. Перед этим, 22 февраля, в Луганске также из-за обстрела города отменили праздничный концерт, который хотели провести по случаю признания Россией независимости ЛНР.