Мир 11 февраля 2024, 04:33 Появилось видео с места взрыва в Элисте СК по Калмыкии опубликовал кадры с места взрыва в Элисте

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Следственный комитет по Калмыкии опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте. Видео опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Республике Калмыкия», — сообщили в ведомстве.

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На кадрах видно, что куски стен и потолка разбросаны по помещению. Вокруг много пыли и штукатурки.

Ранее неизвестный мужчина пришел в психологический центр в качестве клиента, однако поссорился с одним из сотрудников. В ходе конфликта он подорвал неустановленное взрывное устройство и погиб. Также серьезные ранения получили работник центра и его родственник, их госпитализировали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.