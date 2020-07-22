Появилось видео с места стрельбы в Чикаго, где пострадали люди

Неизвестный расстрелял траурную процессию в Чикаго. В больницы попали минимум 14 человек. Полиция нашла порядка 60 разбросанных по асфальту гильз. В Сети появилось видео с места случившегося.

Пострадавших развезли по пяти клиникам в разных частях города. Одного подозреваемого удалось задержать, полицейские начали его допрашивать.

На одном из опубликованных видео слышны выстрелы. Люди разбегаются с улиц, ища себе какое-нибудь укрытие.

По данным правоохранительных органов, стрельба началась во время похорон мужчины, которого застрелили на прошлой неделе в одном из районов города. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Спасатели рассказали, что среди раненых — минимум четыре женщины в возрасте от 24 до 38 лет. Одной из них выстрелили в грудь.

Правительство США намерено отправить в город федеральных агентов, чтобы справиться с ростом преступности.