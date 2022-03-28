Появилось видео с машиной ОБСЕ, которая пыталась покинуть Мариуполь

В центре Мариуполя был обнаружен автомобиль ОБСЕ, в котором находились члены миссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они пытались покинуть город. Об этом рассказал корреспондент телеканала «Звезда».

У машины были толстые стекла, а также заклеены всевозможные надписи. Она собиралась покинуть город незаметно.

Корреспондент отметил, что на протяжении месяца местные жители не только не имеют электричества, но и доступа к питьевой воде. В город регулярно завозится гуманитарная помощь.

Многие украинские военные сейчас зажаты в промышленном секторе. Штурмовые группы вытесняют их с помощью артиллерии.