Появилось видео с командиром морпехов РФ, который ведет бой в Мариуполе

Telegram-канал «Военная хроника» разместил видео, посвященное командиру российских морпехов с позывным Струна. Сейчас он ведет бой в Мариуполе. Об этом написал RT.

«Это видео — о выдающемся командире морпехов России с позывным Струна, который в эти минуты ведет бой с нацбатальоном „Азов“ в Мариуполе. Он часто появляется в материалах нашего военкора Андрея Филатова и давно полюбился нашим подписчикам, один из которых, Илья Пожаров, сделал иллюстрации для этого ролика», — подписал видео автор Telegram-канала.

В настоящее время на заводе «Азовсталь» проходят интенсивные бои.