Мир 30 июня 2023, 17:49 Появилось видео с играющим в баскетбол Эрдоганом на фоне слухов о его здоровье Экс-министр промышленности Турции Варанк показал играющего в баскетбол Эрдогана РИА «Новости»

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Видео, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет в баскетбол, выложили в соцсетях на фоне слухов о проблемах со здоровьем турецкого лидера. Ролик опубликовал в Twitter экс-министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.

На видео Эрдоган ведет мяч при легком беге, а затем отдает пас. Варанк показал, как президент Турции ловко забросил мяч в корзину.

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На кадрах, выложенных бывшим министром, 69-летний глава республики выглядит как человек в неплохой физической форме. До начала политической деятельности Эрдоган полупрофессионально играл в футбол.

Турецкие СМИ периодически сообщают о проблемах со здоровьем президента республики. В начале июня журналист Джан Атаклы написал в Twitter, что Эрдогана якобы готовят к операции. Администрация турецкого лидера опровергла это сообщение.

В конце апреля президенту Турции стало плохо в прямом эфире. Из-за этого местные телеканалы прервали трансляцию. Эрдоган назвал причиной плохого самочувствия желудочный грипп и высокую нагрузку в период предвыборной кампании.