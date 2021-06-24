Появилось видео с борта эсминца Defender во время провокации у берегов Крыма

Видео с борта британского эсминца Defender, нарушившего границы территориальных вод России в районе Крыма, появилось в Сети. Кадры опубликовал телеканал Би-би-си.

На кадрах записи слышны звуки предупредительных выстрелов. Видны пролеты российского истребителя Су-24М, которые предупреждали корабль о необходимости изменить курс.

Инцидент произошел в Черном море днем 23 июня. Эсминец ВМС Великобритании Defender на три километра зашел во внутренние воды России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный сторожевой корабль сделал предупредительные выстрелы в сторону эсминца.

Российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения корабля. После этого Defender покинул территориальные воды России.

В Минобороны Великобритании заявили, что эсминец просто совершал мирный проход через территориальные воды Украины и предупредительных выстрелов не было.

В Госдуме поведение британской стороны назвали грубым нарушением и не исключили, что за этим последует нота МИД РФ.