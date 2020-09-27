Появилось видео с атакой позиций Армении войсками Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео с поражением позиций Армении. На нем изображены прицелы и взрывы.

На кадрах видны прицел и удары по точкам на земле. Затем следуют взрывы и над местом поражения поднимается дым.

Столкновения Армении и Азербайджана возоновились в районе Горного Карабаха утром 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в первом ударе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта. При этом в Армении уже ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Тем временем из-за обоюдного обстрела Армении и Азербайджана в районе Карабаха пострадали уже десятки человек. Известно о нескольких погибших с обеих сторон. Секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян заявил, что от ударов погибли женщина и ребенок.

По поводу возобновления конфликта в Карабахе высказались представители многих государств, а также знаменитости и спортсмены. Все призывают стороны прекратить военные действия. Например, капитан сборной Армении по футболу, полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян попросил мировое сообщество помочь прекратить войну в Карабахе.