Появилось видео работы пожарных в порту Бейрута перед взрывом. Их до сих пор не могут найти

В Сети появилось видео работы спасателей, когда на складе с селитрой в порту Бейрута начался пожар. Через несколько минут прогремит взрыв. Девять из десяти человек группы быстрого реагирования до сих пор числятся пропавшими без вести. Официально подтвердили лишь гибель 25-летней Сахар Фарис.

Ролик опубликовал сайт издания Daily Mail.

На кадрах видно дым над складом, где хранилась конфискованная селитра.

Спасатели прибыли на склад из пожарной части в Ла-Карантайне на северо-востоке Бейрута. Некоторые из них не успели даже надеть защитную форму. Позже в интернете разошелся ставший уже знаменитым снимок, на котором трое пожарных пытаются вскрыть дверь загоревшегося склада.

Сильнейший взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. По предварительным данным, сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась на складе шесть лет.

Ударная волна разрушила почти всю столицу Ливана. Жертвами ЧП стали более 100 человек. Несколько тысяч человек получили ранения. МЧС России направило в Ливан самолеты с врачами, спасателями, сотрудниками Роспотребнадзора и необходимым для помощи попавшим в беду оборудованием.