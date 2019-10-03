Появилось видео прерванного выступления Толстого в ПАСЕ

Скандал с сорванным выступлением главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы сняли на видео. Отрывок с места событий появился на YouTube-канале «Дума ТВ».

На опубликованных кадрах видно, что неизвестный начал кричать о «террористической» России сразу же после начала речи представителя России. Петр Толстой обратился к спикеру ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать Подробнее

«Мне кажется, что это такая достаточно яркая иллюстрация к тому, как за последние годы в Европе распространяются клише о нашей стране и как тревожно пугают друг друга коллеги отсутствием демократии в России», — сказал он.

Спикер Парламентской ассамблеи потребовала от «крикуна» соблюдать правила ассамблеи, членом которой является господин Толстой. Она потребовала от кричащего участника уйти с трибуны и выйти из зала.

После того, как все успокоились представитель российской делегации продолжил свое выступление.