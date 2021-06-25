Появилось видео пожара в китайской школе боевых искусств

Сильный пожар разгорелся в школе боевых искусств в Китае. В результате возгорания погибли 18 человек. Пожарным уже удалось потушить огонь, а в соцсетях появились кадры с места.

На опубликованном RT видео запечатлен самый разгар пожара. На кадрах видно, что пламя охватило все здание целиком.

В Сети показали фотографии уже почти полностью выгоревшей школы. На этом снимке осталась лишь часть конструкций.

Были и такие кадры пожара. Возгорание произошло рано утром 25 июня в городе Шанцю, расположенном в провинции Хэнань.

В результате пожара погибли 18 человек. Ожоги получили 16 пострадавших, которым оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Как уточнило издание Sinа, четыре человека получили серьезные травмы, а легкие ожоги диагностировали у 12 пациентов. Всего в школе боевых искусств находились 34 студента в возрасте от семи до 16 лет.

По информации местных властей, огонь уже удалось потушить. Все причины и обстоятельства пожара в школе предстоит выяснить специалистам.