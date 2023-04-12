Мир 12 апреля 2023, 09:48 Появилось видео последствий боев в центре Артемовска РИА «Новости» показало кадры разрушенного Артемовска с высоты птичьего полета РИА «Новости»

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Последствия боевых действий в центре Артемовска показали с высоты птичьего полета. Об этом сообщило РИА «Новости».

«На всех зданиях видны следы боев. Некоторые уничтожены огнем», — уточнили в сообщении.

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Внутренний взрыв полностью разрушил здание городской администрации. По словам бойцов группы «Вагнер», боевики ВСУ подорвали его, чтобы российские военные не смогли водрузить на нем флаг. Но триколор удалось установить на обломках здания.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска контролируют все административные здания в Артемовске. По его словам, у украинских солдат нет никакого выбора, кроме как идти вперед и сдаваться в плен. Особенно ожесточенные бои ведутся в западной части города — в важнейшем узле для снабжения группировки войск ВСУ в Донбассе.

Украинские войска уже приготовились отступить из Артемовска.