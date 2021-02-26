Появилось видео похищения собак Леди Гаги

Появилось видео нападения на выгульщика собак Леди Гаги. Неизвестные четыре раза выстрелили мужчине в грудь и забрали двух бульдогов певицы. Третьему питомцу удалось сбежать.

На кадрах видно, как к мужчине, который выгуливал собак певицы, подъехала белая машина. Из нее выскочили два человека — один забирал собак, второй в это время удерживал помощника Леди Гаги. Слышно, как псы испуганно лаяли, а мужчина кричал и звал на помощь. Затем раздался звук выстрела и выгульщик упал.

Злоумышленники сели в автомобиль и скрылись — смогли похитить двух из трех собак певицы, последней удалось сбежать. На кадрах видно, как собака подбежала к раненому мужчине, который лежал на земле и продолжал кричать. Прибывшие медики доставили пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Случившимся занялись в Федеральном бюро расследований. Там предположили, что похищение могло носить политический характер — Леди Гага исполняла гимн на инаугурации президента США Джо Байдена. Над делом работают сотрудники ФБР, который занимаются поисками похищенных людей, а также детективы департамента полиции Лос-Анджелеса.

Следователи рассматривают вторую версию — похищение животных ради выкупа. Леди Гага уже заявила, что отдаст 500 тысяч долларов за возвращение своих питомцев. По другой версии, нападение является обычным ограблением, потому что чистокровные французские бульдоги стоят достаточно дорого — от двух до 10 тысяч долларов.