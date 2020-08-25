Появилось видео перехвата воздушных шаров на границе Белоруссии и Литвы

Белоруссия заявила, что перехватила объект, который могли запустить с территории Литвы. Зонд из восьми воздушных шаров наделал шума на границе между странами. В Сети появилось видео инцидента.

Кадры опубликовал белорусский портал «Военно-политическое обозрение». Известно, что связку шаров военные рассеяли в районе населенного пункта Лужи. Случившееся в материале назвали провокацией, которую готовили «на самом высшем уровне прибалтийского государства». В Минобороны Белоруссии ранее рассказали, что боевые вертолеты Ми-24 пресекли ситуацию. Вильнюс в свою очередь заявил о нарушении белорусами воздушного пространства и вручил послу республики ноту протеста. В белорусском МИД обвинения отвергли и ответили зеркально — отдали ноту литовскому дипломату из-за шаров в небе. Военные не стали умалять значимость инцидента.