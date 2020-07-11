Появилось видео перехвата самолета США российскими истребителями

Ранее над нейтральными водами Японского моря был обнаружен самолет-разведчик ВВС США. Истребители Су-35с и МиГ-31БМ из состава дежурных ПВО сил Восточного военного округа начали его перехват. Именно они выяснили, что это самолет-разведчик ВВС США RC-135.

Истребители сопровождали воздушное судно на безопасном расстоянии. Когда американский самолет удалился от границы России, они также вернулись на аэродром базирования.

«Одиннадцатого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении государственной границы Российской Федерации», — рассказали в Министерстве обороны России.