Появилось видео перехвата иранского самолета истребителями США

Истребитель ВВС США приблизился в небе к пассажирскому лайнеру иранской авиакомпании Mahan Air. Сближение самолетов заснял на видео один из пассажиров Airbus A310.

На этих кадрах, снятых из салона самолета, слышны крики пассажиров. Мужчина снимает трясущийся лайнер и панику остальных людей.

Здесь на кадры попал сам американский истребитель. Кроме того, видно, что некоторые пассажиры получили травмы.

Пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air летел из Тегерана в Бейрут. В небе над Сирией его перехватили истребители США. Лайнеру пришлось совершить экстренную посадку в Бейруте. Сейчас самолет уже приземлился в аэропорту Тегерана.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что после выяснения всех обстоятельств инцидента страна примет необходимые меры. В свою очередь представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан пояснил, что истребитель сопровождал самолет, чтобы убедиться в отсутствии опасности для американской базы в Сирии.