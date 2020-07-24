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    24 июля 2020, 08:21

    Появилось видео перехвата иранского самолета истребителями США

    Дарья Бунякова

    Истребитель ВВС США приблизился в небе к пассажирскому лайнеру иранской авиакомпании Mahan Air. Сближение самолетов заснял на видео один из пассажиров Airbus A310.
    Появилось видео перехвата иранского самолета истребителями США

    На этих кадрах, снятых из салона самолета, слышны крики пассажиров. Мужчина снимает трясущийся лайнер и панику остальных людей.

    Здесь на кадры попал сам американский истребитель. Кроме того, видно, что некоторые пассажиры получили травмы.

    Пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air летел из Тегерана в Бейрут. В небе над Сирией его перехватили истребители США. Лайнеру пришлось совершить экстренную посадку в Бейруте. Сейчас самолет уже приземлился в аэропорту Тегерана.

    Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что после выяснения всех обстоятельств инцидента страна примет необходимые меры. В свою очередь представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан пояснил, что истребитель сопровождал самолет, чтобы убедиться в отсутствии опасности для американской базы в Сирии.

    Новости SMI.FM