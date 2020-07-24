Появилось видео перехвата американского самолета российским Су-27 над Черным морем

На кадрах видно, как российский истребитель сопровождает самолет ВВС США на безопасном расстоянии, а потом уходит вперед.

Р-8А «Посейдон» появился над Черным морем 23 июня. После перехвата самолет-разведчик США, который приблизился к государственной границе России, развернулся в обратную сторону, а Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Ранее в Сети появилось видео перехвата иранского пассажирского лайнера истребителями Соединенных Штатов в небе над Сирией.