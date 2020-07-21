Появилось видео освобождения заложников в Луцке

На ролике видно, как три человека вместе с мужчиной в жилетке спокойно идут по площади.

Сегодня днем мужчина захватил автобус с заложниками в центре Луцка. Захватчик заявил, что «недоволен системой». Мужчина назвался Максимом Плохим и выдвинул свои требования, в числе которых Владимир Зеленский должен был записать видеообращение со словами «фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем». После разговора украинского президента с захватчиком, последний согласился отпустить троих заложников.