Появилось видео обрушившегося на Китай мощного торнадо

Торнадо обрушился на китайский город Ухань в провинции Хубэй. В результате стихии пострадали многие жители. Очевидцы стали делиться видео с торнадо в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, что торнадо проходит прямо в городе — рядом с оживленной трассой. При этом в воздухе кружится большое количество обломков. Второе видео снято на одной из парковок Уханя. На кадры попал момент, когда торнадо разорвал линии электропередачи.

По информации агентства Синьхуа, торнадо подошел к городу вечером 14 мая. Как сообщили местные власти, стихия ранила многих людей. Точное количество пострадавших сейчас уточняется.

Правительство округа заявило, что ветер со скоростью 23,9 метра в секунду пронесся через район Кайдиан. Торнадо разрушил несколько навесов на стройплощадках и повалил большое число деревьев.

Также стихия обрушилась на провинцию Цзянсу. Там погиб один местный житель, а 21 человек получил травмы. Власти провинции сообщили, что в населенном пункте Шэнцзэ люди остались без электроснабжения, а также торнадо разрушил несколько зданий.