Появилось видео избиения людей сотрудниками СБУ. Мэр Днепра заявил, что это задержание криминальных авторитетов

В соцсетях появился двухминутный ролик, на котором мужчины в украинской военной форме с громкими ругательствами избивают людей ногами. Лицо одного из пострадавших видно крупным планом — его голову силой прижимают к земле. Он ранен, на руке кровь. У другого связаны за спиной руки.

Источник фото: телеканал «360»

Видео опубликовал оппозиционный блогер Анатолий Шарий. Пользователи соцсетей отметили, что оно, скорее всего, снято в Днепре. Указывалось, что над мирными жителями издевались из-за «пророссийских взглядов».

Как ни странно, подлинность этих кадров подтвердил мэр Днепра Борис Филатов, сообщил «Московский комсомолец». Однако, по его версии, события произошли в Павлограде. Там сотрудники СБУ якобы задерживали «криминальных авторитетов» и «крепко оприходовали» их, уточнил формулировку Филатова RT. Мэр Днепра призвал не инкриминировать порядочным силовикам «превышение полномочий».

Ранее в Сети распространилось видео, на котором солдаты добивают пленных российских военных и измываются над их телами.