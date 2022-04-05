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    05 апреля 2022, 18:29

    Появилось видео избиения людей сотрудниками СБУ. Мэр Днепра заявил, что это задержание криминальных авторитетов

    В Сети появилось видео избиения мирных людей сотрудниками СБУ

    Оксана Кириллова

    В соцсетях появился двухминутный ролик, на котором мужчины в украинской военной форме с громкими ругательствами избивают людей ногами. Лицо одного из пострадавших видно крупным планом — его голову силой прижимают к земле. Он ранен, на руке кровь. У другого связаны за спиной руки.

    Появилось видео избиения людей сотрудниками СБУ. Мэр Днепра заявил, что это задержание криминальных авторитетов
    Появилось видео избиения людей сотрудниками СБУ. Мэр Днепра заявил, что это задержание криминальных авторитетов | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Видео опубликовал оппозиционный блогер Анатолий Шарий. Пользователи соцсетей отметили, что оно, скорее всего, снято в Днепре. Указывалось, что над мирными жителями издевались из-за «пророссийских взглядов».

    Как ни странно, подлинность этих кадров подтвердил мэр Днепра Борис Филатов, сообщил «Московский комсомолец». Однако, по его версии, события произошли в Павлограде. Там сотрудники СБУ якобы задерживали «криминальных авторитетов» и «крепко оприходовали» их, уточнил формулировку Филатова RT. Мэр Днепра призвал не инкриминировать порядочным силовикам «превышение полномочий».

    Ранее в Сети распространилось видео, на котором солдаты добивают пленных российских военных и измываются над их телами.