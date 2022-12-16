16 декабря 2022, 16:24
Появилось видео из самолета с последствиями ударов по целям на Украине
Журналистка украинского СМИ «Факты» сняла на видео последствия ударов по Украине
Журналистка украинского издания «Факты» опубликовала видео с дымом от взрывов, заметным из окна самолета авиакомпании WizzAir, пролетавшего над Молдавией. Над облаками поднимаются четыре столба дыма, отметило издание Nation News.
Когда именно были сняты эти кадры и что за объекты поражены, не уточняется. СМИ предположили, что это последствия прилетов по Одесской и Николаевской областям.
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Сегодня утром взрывы раздались сразу в нескольких регионах Украины. На всей территории страны начала действовать воздушная тревога. Известно о попаданиях в энергетические объекты на юге и востоке Украины — информацию подтвердил министр энергетики страны Герман Галущенко.
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На Украине ввели экстренные отключения света. Помимо этого, электричество пропало на некоторых участках железнодорожного полотна. В Киеве возникли проблемы и с водоснабжением.
«Укрэнерго» объявило о чрезвычайной ситуации: потеряно более 50% потребления объединенной энергетической системы.
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Украина
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