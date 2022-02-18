Появилось видео с горящим паромом в Ионическом море

Горящий в Ионическом море пассажирский паром Euroferry Olympia сняли на видео. На кадрах видно, что судно полностью объято пламенем.

Запись опубликовал местный телеканал TVxs. По данным журналистов, на борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа. Паром следовал по маршруту Игуменица — Бриндизи. Пожар произошел в пятницу, на рассвете, когда судно находилось недалеко от острова Эрикуса.

Причина возгорания пока не установлена. Огонь очень быстро распространился по всему парому. Капитан Euroferry Olympia заверил, что все пассажиры живы и не пострадали, их эвакуируют на другие лайнеры и суда береговой охраны.

В район, где горит паром, также направили три вертолета. Дым от полыхающего судна можно видеть с острова Корфу, куда, как ожидается, эвакуируют пассажиров.

Один из эвакуированных сообщил телеканалу, что их разбудили около 04:30 по местному времени. Сейчас он и другие люди находятся в спасательных шлюпках.