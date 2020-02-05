Появилось видео экстремальной посадки самолета во время урагана в Англии

Пассажирам авиакомпании Jet2 по-настоящему повезло. Благодаря профессионализму пилотов их самолет смог приземлиться на севере Англии во время сильного ветра. Ураган раскачивал борт в воздухе, но он в итоге сел на полосу.

Момент посадки попал на видео, которое опубликовало Daily Mail. На кадрах видно, что перед приземлением самолет несколько раз сильно наклоняется. О взлетно-посадочную полосу сначала ударяется левое шасси, а затем уже правое.

Пассажирский лайнер садился в Международном аэропорту Лидс-Брадфорд утром 1 февраля. По словам очевидца, в тот день был очень сильный ветер и холодная погода.

Накануне синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности на севере Англии из-за урагана. А парой недель ранее в Великобритании бушевал шторм «Брендан». Тогда порывы ветра достигали 120 миль в час (около 193 километров в час). Власти закрыли все дороги и школы.