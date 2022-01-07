Появилось видео с беспорядками в Шымкенте

Казахстанский канал «Хабар 24» показал сюжет о беспорядках в городе Шымкент, его опубликовал Telegram-канал «Известия».

На опубликованной видеозаписи видно, как к толпе людей на площади подъехал автомобиль без номеров. По сведениям полиции, в багажнике машины находилось огнестрельное оружие, протестующие забрали его, использовав против силовиков.

Ранее первый заместитель главы администрации города Шынгыс Мукан рассказал, что в Шымкенте были задержаны боевики. Они признались, что получают деньги за погромы. Также они рассказали, что организаторы протестов дают им энергетики, после которых они теряют контроль над собой.

Митинги, переросшие в беспорядки, продолжаются в Казахстане уже четвертый день подряд. Президент республики сегодня выступил с новым обращением к населению, заявив, что Алма-Ату пытались захватить 20 тысяч боевиков. Он дал приказ правоохранителям и военным стрелять на поражение по террористам без предупреждения. Во всем Казахстане действует режим чрезвычайной ситуации.