Мир 30 июня 2023, 20:23 Появилось предполагаемое видео стрельбы в аэропорту в Кишиневе Стрельба в аэропорту Кишинева попала на видео

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Очевидцы сняли видео во время стрельбы в аэропорту в Кишиневе. Кадры распространились в Сети.

Судя по видео, из здания аэропорта уже эвакуировали людей. В зале присутствовали только оперативные службы. На фоне слышны звуки стрельбы, предположительно, прозвучало четыре выстрела. Сколько их было на самом деле, неизвестно.

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Мужчина начал стрельбу в аэропорту Кишинева 30 июня. Злоумышленник сделал несколько выстрелов, в том числе в потолок, и забаррикадировался в одном из помещений аэропорта. Как сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, стрелявшим оказался 43-летний гражданин Таджикистана.

По словам политика, мужчине запретили въезд в республику «по соображениям безопасности». Когда злоумышленника веди в зал ожидания для дальнейшей депортации, он застрелил сотрудника пограничной полиции и сотрудника службы безопасности, причем в последнего выстрелил из отобранного у пограничника оружия.

Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по статье о терроризме после происшествия в кишиневском аэропорту.