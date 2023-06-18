Мир 18 июня 2023, 09:21 Появилось фото вспыхнувшего в море филиппинского парома с пассажирами и экипажем на борту Associated Press: филиппинский паром с пассажирами и экипажем загорелся в море Береговая охрана Филиппин

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Филиппинский паром, перевозивший 120 пассажиров и членов экипажа, загорелся в море, началась спасательная операция. Об этом написало агентство Associated Press.

«Судно береговой охраны было отправлено, чтобы спасти тех, кто находился на борту, и попытаться потушить пламя, сообщили представители береговой охраны», — сообщило издание.

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Теплоход Esperanza Star вспыхнул на рассвете во время путешествия из провинции Сикихор в провинцию Бохоль в центральной части Филиппин. Всего на борту находятся 65 пассажиров и 55 членов экипажа, о пострадавших ничего не известно. На фото, опубликованном береговой охраной, видно, что пламя начало распространяться в носовой части судна.

Агентство сообщило, что морские происшествия на Филиппинском архипелаге случаются часто из-за штормов, плохого обслуживания судов, переполненности и неполного соблюдения правил безопасности.

Ранее яхта с британскими туристами загорелась на египетском курорте. На борту находились 15 человек, которые отправились в путешествие пять дней назад. После пожара трое людей пропали без вести.