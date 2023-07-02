Мир 02 июля 2023, 21:46 Появилось фото употребляющего наркотики за рулем авто сына Байдена NYP: в Сети обнародовано фото Хантера Байдена, употребляющего наркотики за рулем авто YouTube

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В Сети опубликовали фотографию, на которой сын американского президента Джо Байдена Хантер употребляет наркотики за рулем автомобиля. Об этом сообщило издание The New York Post. Снимок сын лидера США сделал сам. Фото обнаружили на том же ноутбуке, где хранились другие доказательства нарушений закона. Компьютер случайно оставили в автомастерской, откуда передали агентам ФБР.

На фотокарточке Хантер Байден в 2018 году ехал по жилому району в Арлингтоне в штате Вирджиния и употреблял наркотики. Снимок загрузила фирма, которую возглавляет экс-помощник Дональда Трамп Гаррет Циглер.

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В издании напомнили, что за два месяца до того, как была сделана фотография, Хантера видели мчащимся с огромной скоростью в Лас-Вегасе. Он сам оставил доказательства о своем правонарушении, сделав фото приборной панели — спидометр показывал скорость около 280 километров в час.

Ранее подобные кадры уже всплывали в Сети. Например, прошлым летом появилось видео, где Хантер Байден курит наркотическое вещество и запивает алкогольным напитком.