Появилось фото с места захвата заложника в Полтаве

Вооруженный мужчина взял в заложники сотрудника уголовного розыска в Полтаве. Он посадил правоохранителя в машину и решил уехать из города. Момент захвата заложника засняли на камеру.

На кадры попали сам злоумышленник и правоохранители. Сначала мужчина взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Позже он согласился отпустить сотрудника взамен на работника уголовного розыска.

Захват заложника произошел в Полтаве утром 23 июля. Полицейские пытались задержать жителя за угон машины. Мужчина начал сопротивляться и угрожать взорвать гранату РГД-5. Во время переговоров он потребовал предоставить ему автомобиль.

После предоставления машины он вместе с полковником полиции направился в сторону выезда из города. Правоохранители продолжают спецоперацию по задержанию захватчика. На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.