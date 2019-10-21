  • Появилось фото рожденной на Украине девочки с двумя головами

    21 октября 2019, 14:18

    Алена Макаренко

    Девочка с одним телом и двумя головами родилась в Черновицкой области на Украине и умерла через девять дней. Ее фотографию показали в эфире телепрограммы «Касается каждого». Запись эфира опубликована на YouTube.

    На съемки телепередачи пришли родители малышки — Дмитрий и Анжела Петрю. Они рассказали, что дали девочке имена Анна и Мария.

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    О рождении необычного ребенка стало известно 29 сентября. У него было одно туловище, по две руки и ноги, два позвоночника, которые соединялись в поясничном отделе в один, и одно сердце. Мать знала о возможных аномалиях, но отказалась делать аборт. В итоге преждевременные роды прошли на 33 неделе беременности в областной больнице.

    Девочка могла родиться с одним телом и двумя головами из-за воздействия внешних факторов, уверены врачи. Отклонение было вызвано влиянием ультразвука или употреблением некоторых лекарств, предположил генетик и руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Отта РАМН Владислав Баранов. Версия о генетической ошибке исключена.

    На девятый день после рождения девочка с двумя головами умерла.