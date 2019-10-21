Появилось фото рожденной на Украине девочки с двумя головами

На съемки телепередачи пришли родители малышки — Дмитрий и Анжела Петрю. Они рассказали, что дали девочке имена Анна и Мария.

«Несветлая судьба»: генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине Подробнее

О рождении необычного ребенка стало известно 29 сентября. У него было одно туловище, по две руки и ноги, два позвоночника, которые соединялись в поясничном отделе в один, и одно сердце. Мать знала о возможных аномалиях, но отказалась делать аборт. В итоге преждевременные роды прошли на 33 неделе беременности в областной больнице.

Девочка могла родиться с одним телом и двумя головами из-за воздействия внешних факторов, уверены врачи. Отклонение было вызвано влиянием ультразвука или употреблением некоторых лекарств, предположил генетик и руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Отта РАМН Владислав Баранов. Версия о генетической ошибке исключена.

На девятый день после рождения девочка с двумя головами умерла.