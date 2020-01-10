Появилось фото повреждений самолета Nordwind после жесткой посадки в Анталье

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи. Во время жесткого приземления одна из стоек шасси попала внутрь салона.

Кадры, на которых видны повреждения, оказались в распоряжении «360». На фото видны пробитая обшивка самолета и сама стойка шасси.

Источник фото: телеканал «360»

Также фотографии борта появились в соцсетях. На кадрах запечатлена стойка уже внутри салона самолета, она торчит из пробитого пола.

Airbus A321 утром 10 января вылетел из Москвы и направится в Анталью. Незадолго до приземления экипаж обнаружил задымление, и пилоты приняли решение запросить аварийную посадку, писали СМИ. В результате жесткого приземления лайнер получил серьезные повреждения, но никто не пострадал. Борт выполнял перелет без пассажиров.