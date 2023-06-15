Мир 15 июня 2023, 16:00 Появилось фото Гросси во время его посещения Запорожской АЭС Появилось фото директора МАГАТЭ Гросси во время его посещения Запорожской АЭС

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Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вместе с сотрудниками организации приехали на Запорожскую АЭС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал станции. Первое фото с места уже появилось в Сети.

«На Запорожскую АЭС только что прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ее возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси», — сказано в сообщении, которое позже исчезло из Telegram-канала.

Известно, что Гросси уже в третий раз посещает ЗАЭС. Первый раз он приехал туда 1 сентября 2022 года. Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ в ходе своего визита намерен оценить ситуацию на Запорожской АЭС и провести ротацию специалистов.

Атомная электростанция находится на левом берегу Днепра, рядом с ней расположен город Энергодар. Российские военные взяли ее под контроль весной 2022 года. Несмотря на это, украинские силы продолжают обстреливать станцию. МАГАТЭ не раз говорило о том, что нужно создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС.