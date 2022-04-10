Появилось еще одно зрелищное видео подрыва цистерны с азотной кислотой в Рубежном

Еще одно зрелищное видео подрыва цистерны с азотной кислотой в Рубежном появилось в Telegram. Ролик выложили военные корреспонденты «Русской весны».

«В ЛНР заявили, что за взрывом стоят украинские боевики», — напомнили журналисты в посте.

Накануне в Сети уже начали появляться кадры с места происшествия.

О том, что ВСУ взорвали хранилище с кислотой на химическом предприятии «Заря», 9 апреля сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он попросил жителей Рубежного соблюдать особые меры безопасности: уйти в укрытия, подготовить маски, пропитанные содовым раствором, а также плотно закрыть двери и окна.

Это была не первая атака на химзавод. Ранее, 5 апреля, ВСУ также подорвали цистерну с азотной кислотой перед выходом из Рубежного в Луганскую Народную Республику. Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис рассказал, что это происшествие может спровоцировать жертвы среди мирного населения и нанести значительный вред экологии.