facebook_pixel
    16 августа 2020, 00:17

    Появилось еще одно видео с места гибели демонстранта в Минске

    Кирилл Фролов

    Опубликовано еще одно видео, на котором запечатлены последние секунды жизни протестующего Александра Тарайковского в Минске. Кадры выложило агентство Associated Press.
    Появилось еще одно видео с места гибели демонстранта в Минске

    На видео показана со спины цепь омоновцев. Слышны выстрелы, видны вспышки светошумовых гранат. Слева от омоновцев находится мужчина в белой футболке. На груди у него расплывается красное пятно, затем он падает.

    Мужчина ничего не пытается бросить. В руках он, судя по кадрам, вообще ничего не держит.

    Это уже второе видео, на котором запечатлен момент гибели Тарайковского. До этого кадры опубликовало белорусское издание Euroradio.

    В МВД Белоруссии утверждают, что активист держал в руке взрывное устройство, которое хотел бросить в сторону омоновцев, но оно взорвалось раньше.

    На видео Euroradio мужчина в белой футболке идет к цепи омоновцев, подняв руки высоко над головой. В какой-то момент он падает.

    Вдова Тарайковского Елена Герман заявила, что у мужа не было взрывных устройств. Также она рассказала, что руки и ноги погибшего были целыми, а в области груди была зашитая дыра.

    15 августа в Минске прошли похороны Тарайковского, на которых собрались тысячи человек.

    Новости SMI.FM