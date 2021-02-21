Появились видео падения обломков самолета на дома в США

Части двигателя пассажирского самолета упали на жилые дома в американском штате Колорадо. Местные жители сняли на видео падение обломков и поделились кадрами в соцсетях.

Один из упавших частей двигателя засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как металлический обломок с силой ударяется об асфальт. Часть лайнера упала на дорогу между участками жилых домов. При этом на видео слышен довольно громкий звук удара.

На этом ролике запечатлено падение сразу двух частей обшивки двигателя. Сначала на землю падает небольшой фрагмент самолета, а затем немного крупнее.

Также местные жители успели заснять части двигателя еще в воздухе. На фоне серого неба можно отчетливо разглядеть крупные фрагменты.

Снимали видео и пассажиры самолета. Здесь можно увидеть сам горящий двигатель уже без большей части обшивки.

Самолет авиакомпании United Airlines вылетел из Денвера в Гонолулу. Практически сразу после взлета у лайнера загорелся двигатель, из-за чего пилотам пришлось вернуться в аэропорт. Посадка воздушного судна прошла успешно. Пока информации о пострадавших пассажирах или жителях не поступало.

Фрагменты двигателя рухнули на жилой район города Брумфилд. Полицейские попросили местных жителей сообщать обо всех найденных частях самолета.