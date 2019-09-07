Появились спутниковые снимки Багам до и после урагана

На кадрах видно, как прежде зеленые и благоустроенные районы пришли в запустение и упадок. Чистые ровные улицы завалены мусором и обломками, дома разрушены, деревья выворочены с корнем.

Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова 1 сентября. После этого он начал свое движение в сторону прибрежных регионов Соединенных Штатов — Флориды, Джорджии, Южной Каролины.

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За эту неделю его мощность успела достигнуть пятого, самого высокого уровня опасности и снизиться до более спокойной второй категории. Сейчас ураган направляется в сторону Канады, а Атлантическом побережье он будет уже 7 сентября.

Жители были сразу же эвакуированы, однако не обошлось без жертв. По последним данным, ураган унес жизни 30 человек.

От буйства стихии той или иной степени пострадали порядка 70 тысяч человек, многие остались без крыши над головой. Сейчас проводятся масштабные работы по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий «Дориана».