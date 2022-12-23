Мир 23 декабря 2022, 18:30 Появились спутниковые фотографии почти полностью обесточенной Украины Sky News показал спутниковые снимки практически полностью обесточенной Украины

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Британский канал Sky News обнародовал снимки со спутника, на которых показал Украину почти без света. На фотографиях заметно, что энергоснабжение страны с января по ноябрь серьезно сократилось.

По данным канала, спутники NASA Suomi и NOAA-20 ежедневно пролетают над Украиной. Мощные камеры делают фотографии, на которых видно вплоть до витрин магазинов и мерцания уличных фонарей.

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«Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News: они показывают, насколько ослаб этот пульс [электричества на Украине]», — отметили в статье.

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Детальный анализ снимков показал, что с конца ноября украинская энергосистема оказалась почти полностью неисправной.

Энергетическая компания страны ДТЭК 23 декабря сообщила о новых экстренных отключениях света в Киеве. Специалисты заявили, что пока им не удается стабилизировать напряжение в городских электросетях. Ежедневные экстренные отключения в Киеве начались с 19 декабря. Из-за ракетных ударов в столице Украины повреждены объекты критической инфраструктуры.