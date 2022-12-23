23 декабря 2022, 18:30
Появились спутниковые фотографии почти полностью обесточенной Украины
Sky News показал спутниковые снимки практически полностью обесточенной Украины
Британский канал Sky News обнародовал снимки со спутника, на которых показал Украину почти без света. На фотографиях заметно, что энергоснабжение страны с января по ноябрь серьезно сократилось.
По данным канала, спутники NASA Suomi и NOAA-20 ежедневно пролетают над Украиной. Мощные камеры делают фотографии, на которых видно вплоть до витрин магазинов и мерцания уличных фонарей.
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«Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News: они показывают, насколько ослаб этот пульс [электричества на Украине]», — отметили в статье.
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Детальный анализ снимков показал, что с конца ноября украинская энергосистема оказалась почти полностью неисправной.
Энергетическая компания страны ДТЭК 23 декабря сообщила о новых экстренных отключениях света в Киеве. Специалисты заявили, что пока им не удается стабилизировать напряжение в городских электросетях. Ежедневные экстренные отключения в Киеве начались с 19 декабря. Из-за ракетных ударов в столице Украины повреждены объекты критической инфраструктуры.
Электричество
Космические спутники
Украина
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