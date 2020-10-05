Появились снимки пострадавших при обстреле Карабаха

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На одном из снимков врачи оказывают помощь двухлетнему мальчику. Его девятилетняя сестра погибла. Мать получила ранения. Также на фотографиях двое мужчин, получивших ранения рук.

Минувшей ночью военные Азербайджана обстреляли из артиллерийских орудий столицу непризнанного региона Степанакерт и город Шуши.

По словам Бегларяна, погибли четверо мирных жителей и не менее 10 получили ранения. Тогда же он уточнял, что это не окончательные данные. После обстрела снаряды вокруг города продолжали взрываться до самого утра.

В ответ Армия обороны Нагорного Карабаха обстреляла город Гянджа из ракетных установок. Там погибли два жителя, более 30 получили ранения. Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что продолжит бомбардировки, если противник не сделает выводов.

Эскалация конфликта вокруг Нагорного Карабаха началась в конце прошлой недели и переросла в боевые столкновения, в которых уже есть жертвы среди мирного населения. Армения заявила, что в конфликт вмешалась Турция и потребовала отвести ее войска. Азербайджан и Анкара отрицали обвинения. Баку со своей стороны пообещал прекратить огонь, если Ереван выведет свои войска с территории Нагорного Карабаха.