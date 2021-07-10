Появились подводные фото обломков приводнившегося на Гавайях Boeing 737

Национальный совет по безопасности на транспорте США опубликовал фото обломков грузового самолета Boeing 737, который совершил аварийную посадку на поверхность Тихого океана рядом с Гавайскими островами. Двух пилотов удалось спасти.

Фотографии обломков также были опубликованы в Тwittеr Сети авиационной безопасности (aviation-safety.net).

ЧП произошло 2 июля. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), пилоты заявили о неполадках с двигателем и пытались вернуться в аэропорт Гонолулу, но в итоге Воеing пришлось сажать на воду.

Посадка была совершена в трех километрах от военно-гражданского регионального аэропорта штата Гавайи. Расследование причин и обстоятельств ЧП продолжается.

По словам заслуженного пилота России Юрия Сытника, экипажу Boeing 737 очень повезло. По статистике из пяти приводнений только одно может быть относительно удачным. Инцидент в Тихом океане стал как раз таким.