Появились подробности о скандале в Турции с участием украинских туристов

Из-за скандала с участием украинских туристов в Анталье закрыли пятизвездочный отель Bosphorus Sorgun. Подробности скандала рассказала работница отеля в интервью изданию «Страна.ua».

Пасхальное празднование обернулось закрытием пятизвездочного отеля в Турции. Во время «вечеринки», посвященной празднику, были нарушены коронавирусные меры безопасности. О нарушениях стало известно благодаря опубликованным в соцсетях фото и видео.

«Вечеринка — это громко сказано. В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок. Это снял аниматор, он сам из Украины, но работает в другом отеле. Зачем он это сделал, неясно», — рассказала работница отеля Оксана.

Фотографии и видео с мероприятия сделал аниматор-украинец из другого отеля. Он проник в Bosphorus Sorgun под видом туриста. Оксана подметила, что причиной поступка стала месть аниматора за увольнение или конкуренция.

После публикации материалов в гостиницу с проверкой приехали сотрудники турецкого Минздрава и губернатор города Эрсин Языджы.

«Говорят, закрытие отелей — это такая показательная акция устрашения, чтобы другие насторожились. Ведь в остальных отелях тоже проходят вечеринки без масок», — добавила Оксана.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что отелю запретили работать во время пандемии. Причиной стала пасхальная «вечеринка», во время которой были нарушены санитарные нормы.

Ухудшение эпидемической ситуации сподвигло власти Турции ужесточить ограничительные меры. С 7 мая в стране будет введен запрет на продажу средств электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды, садовых принадлежностей.