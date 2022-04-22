Появились подробности готовившегося СБУ теракта против гумконвоя России

Украинские диверсанты заложили в передний бампер автомобиля восемь килограммов пластида, чтобы устроить теракт в отношении гуманитарного конвоя России. Подрыв планировался с расстояния пять метров, сообщили в ФСБ РФ.

«Данное средство нужно было снарядить взрывчатым веществом в переднем бампере автомобиля для поражения техники на дистанции ориентировочно пять метров», — рассказал один из членов диверсионно-террористической группы (кадры опубликовал канал «Звезда»).

ФСБ России предотвратила теракт, который организовывали по заданию СБУ, 22 апреля. В отношении задержанных представителей ДРГ возбудили уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 361 УК РФ).

Помимо пластида, из тайников диверсантов изъяли самодельное взрывное устройство, а также два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла» с пусковыми устройствами, три гранатомета РПГИ-8, пулемет ПКМ, автомат АКМ, пистолет ПМ, 127 ручных гранат, 18 противопехотных и магнитных мин, противотанковую мину с дистанционным взрывателем.