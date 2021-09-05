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    05 сентября 2021, 16:47

    Появились первые кадры с захваченным военными мятежниками президентом Гвинеи

    Ольга Назаркина

    Президента Гвинеи Альфу Конде захватили военные мятежники, написали местные СМИ. В Сети появились видео с политиком в окружении спецназа.

    По данным источников Guineenews, Конде был арестован спецназовцами во главе с командиром Мамади Думбуей, который возглавляет это элитное подразделение.

    Собеседники издания отметили, что мятежники также захватили еще нескольких высокопоставленных чиновников. В столице Гвинеи слышны выстрелы.

    Ранее стало известно, что Думбуя уже записал видеообращение о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны.

    Конде стал президентом Гвинеи в 2010 году. В октябре прошлого года он победил на очередных выборах. Это спровоцировало беспорядки в стране, в результате столкновений погибли порядка 10 человек.