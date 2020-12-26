Появились первые кадры с места стрельбы в Германии

На фотографиях видны полицейские с автоматами. Также к месту ЧП приехали машины скорой помощи, врачи транспортируют раненых.

Пострадали четыре человека. Троих раненых обнаружили на Штреземанштрассе, рядом с офисом Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Еще один человек получил травму ноги, его достали из Ландвер-канала.

Полицейские ищут злоумышленников на вертолете. Правоохранители также проверяют территорию возле станции метро «Мекернбрюкке». Пока стражи порядка не могут предоставить больше никакой информации о причинах происшествия. В частности, еще не известны причины стрельбы.