Мир 16 февраля 2023, 18:42 Появились новые свидетельства о причастности США к подрыву «Северных потоков» Журналист из США Дуган предоставил новые свидетельства о взрывах на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Американские водолазы во время учений НАТО рядом с островом Борнхольм в Балтийском море работали на большой глубине неподалеку от места пролегания газопроводов «Северный поток». Об этом сообщил американский журналист Джош Дуган, его слова привело РИА «Новости».

Журналист рассказал, что с ним связался анонимный источник, предоставив документы и фотографии с места учений водолазов в 2022 году. Однако он попросил не распространять их в прессе, опасаясь за свою безопасность. Дуган пытался установить автора письма, однако успехом его попытки не увенчались.

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Источник утверждает, что он принимал участие в учениях Baltops в июне 2022 года. Группа американских военных в гражданской одежде прибыла к месту 15 июня, однако автора письма удивило отсутствие у них именных жетонов.

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Кроме того, у военных было профессиональное оборудование, которое обычно не используют американские Военно-морские силы, а также небольшие ящики с неизвестным содержимым.

В разговорах между собой водолазы обсуждали, что они должны обнаружить и обезвредить мины на дне, однако необходимого оборудования для разминирования у них не было.

После погружения военные вернулись на базу уже без ящиков.

Ранее политолог Евгений Пашковский сообщил «360», что США стали единственной страной, получившей выгоду от терактов на «Северных потоках». Он отметил, что Соединенным Штатам в будущем все равно предстоит ответить за взрывы на инфраструктурных объектах.